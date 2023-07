Sono in tanti a denunciare la situazione disastrosa delle strade di Roma, sommerse da cumuli di rifiuti. Tra questi c’è anche Rita Dalla Chiesa, che ha mostrato in un video il degrado di Vigna Clara, quartiere a nord della Capitale. La deputata di Forza Italia nel filmato inquadra un percorso “minato”, colmo di residui di carta e plastica gettati per terra. I cassonetti emanano – twitta Dalla Chiesa – “un odore nauseabondo”. Poi si rivolge al sindaco: “Gualtieri che abbiamo fatto di male per vivere così?”

La deputata era intervenuta anche ieri a Morning News, su Canale 5, lanciando un’altra invettiva sulla situazione fatiscente della Capitale e sull’apparente immobilismo del primo cittadino: “Roma dovrebbe avere un sindaco, questo sindaco non esiste, non parla, non rassicura, non si fa vedere tra i cittadini. Roma è una città che va commissariata, io sono convinta che, in sei mesi, Guido Bertolaso, sarebbe capace di rimettere le cose a posto. La situazione dei trasporti è drammatica, autobus che non funzionano, sono vecchi e inquinano, c’è la difficoltà a trovare taxi e Ncc. Chi la vive tutti i giorni ne conosce la realtà, chi attraversa tutti i giorni questo circo terribile può comprendere il grado di esasperazione di chi ci vive. I cittadini sono esasperati, perché a fronte di tasse elevate ricevono servizi scarsissimi, a cominciare dalla situazione dei rifiuti. A breve, i romani dovranno pagare la Tari, con la situazione che c’è, con le strade invase dai rifiuti, il Comune dovrebbe chiedere almeno una diminuzione delle tasse”.