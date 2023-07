Colpo di scena. Quando tutti si aspettavano una smentita, ecco arrivare invece una foto che ha tutto il sapore della conferma. Stiamo parlando di Federica Pellegrini e dell’ultima (ennesima) indiscrezione circa una sua presunta gravidanza. Ma andiamo con ordine. Da mesi ormai – anzi, praticamente da quando si è ritirata dalle gare – si susseguono puntualmente le domande e i rumors circa possibili dolci attese dell’ex campionessa di nuoto che, finora, ha pedissequamente smentito. E così, quando nelle scorse ore il sito Dagospia ha pubblicato uno scatto della “Divina” in riva al mare con il marito Matteo Giunta parlando di “pancino sospetto”, in molti hanno preso la cosa con le pinze, temporeggiando e aspettando la consueta smentita da parte della diretta interessata. Smentita che, però, non è arrivata.

E se il lungo silenzio di ieri già era parso ad alcuni sospetto, ecco che la foto da lei pubblicata stamani ha scatenato i commenti. Federica Pellegrini ha infatti pubblicato nelle sue Storie di Instagram la foto del messaggio che le ha lasciato Giunta sul tovagliolo della colazione: “Amori miei, buongiorno. Torno presto“, si legge accanto al disegno di un cuore. Proprio l’utilizzo del plurale non è passato inosservato: a cosa si riferisce? Alla compagna e al loro amato cane? O, piuttosto, ad un bebè in arrivo? Per il momento non è dato sapersi, certo è che tutti aspettano con trepidazione aggiornamenti dalla coppia.