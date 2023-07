Si arrampica sul tetto di una casa su una scogliera di Polignano a mare per poi tuffarsi in acqua da un’altezza di 32 metri. L’impresa del turista viene denunciata dal proprietario della casa in questione, e nel frattempo la clip diventa virale.

Nei giorni scorsi si è tenuto il Red Bull Cliff Diving che ha visto l’esibizione di tuffatori professionisti, ma al di fuori di quella kermesse un simile tuffo è da considerarsi un’attività illegale. Il turista protagonista di questa storia ha ugualmente sfidato le regole ed è stato ripreso in un video che ha dell’incredibile per la pericolosità del gesto. Ora però è ricercato dalle forze dell’ordine per rispondere della propria azione.