Novità in vista a Uomini e Donne. Il celebre dating show di Canale 5 sarebbe pronto ad accogliere un segmento tutto nuovo al proprio interno. Non solo le vicende sentimentali di giovani e meno giovani, ma anche una rubrica dedicata agli animali. La notizia sarebbe stata lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, come riporta Leggo. La fonte aggiunge che l’idea potrebbe essere stata suggerita da Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione nota anche per il suo impegno nei confronti di cani in difficoltà. E Maria De Filippi, grande amante degli amici a 4 zampe, avrebbe accolto di buon grado lo spunto. L’appuntamento con la nuova stagione di Uomini e Donne intanto sarebbe stato fissato per lunedì 11 settembre.