Amy Dowden, tra le protagoniste più amate della versione inglese di Ballando con le stelle, ha scoperto di avere un cancro al seno a soli 32 anni. La notizia è stata data dalla diretta interessata nel mese di maggio e ora, nel corso di una diretta Instagram, ha aggiornato i fan circa le proprie condizioni di salute.

La ballerina si è sottoposta alle cure del caso, ma le notizie date ai follower non sono così positive. “Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale” ha spiegato nella diretta social. “Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione”. Quindi Amy ha confessato le paure che una simile diagnosi porta con sé: “Ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all’essenziale per me, cioè la danza. Allora mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza“.

Al momento non si sa se la danzatrice tornerà in tv: tutto dipende da come evolverà la situazione. Nel frattempo però ha ringraziato quanti le stanno vicino in questi momenti così delicati, compresa la produzione del programma.