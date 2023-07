“Sono tornato dall’inferno“. In un lungo video postato sui social Jamie Foxx torna finalmente a far sentire la propria voce per aggiornare i fan circa le condizioni di salute. Ad aprile, infatti, era stato portato d’urgenza in ospedale a causa di una “complicazione medica”. Nel mese di maggio un altro ricovero aveva fatto circolare ipotesi su una “malattia misteriosa”, forse un ictus aveva spiegato Tmz. Ora è l’attore a prendere la parola.

Smentendo di essere diventato cieco o di essere rimasto paralizzato a causa dei problemi di salute, la star, visibilmente dimagrita, dice ai fan: “Non riesco nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai, mai affrontato”. Foxx sapeva bene che tutti volevano avere sue notizie, ma “non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta”. Il peggio finalmente è alle spalle e il futuro è ancora tutto da scrivere: “Il mio percorso verso la guarigione ha avuto anche qualche buca ma sto tornando, e posso lavorare”.