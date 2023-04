“Jamie Foxx è stato portato d’urgenza in ospedale ad Atlanta per via di una ‘complicazione medica’. I familiari sono accorsi al suo capezzale ma una fonte ci ha rivelato che ha ripreso a comunicare, ed è una buona notizia”. Così il sito di gossip TMZ sulle condizioni di Foxx. Poche ore dopo l’uscita della notizia, la figlia Corinne Foxx ha voluto aggiornare tutti sulle condizioni dell’attore attraverso Instagram: “Volevamo spiegare mio padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica ieri (martedì 11 aprile, ndr). Fortunatamente grazie all’azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo”. Foxx è impegnato sul set proprio ad Atlanta assieme a Cameron Diaz per il film Netflix Back in Action.