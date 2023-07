Lo scorso aprile l’attore Jamie Foxx stava girando la commedia d’azione Back In Action con Cameron Diaz ad Atlanta, in Georgia, quando ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Poi, a maggio, un altro ricovero e le ipotesi sulla “malattia misteriosa”, forse – secondo il sito Tmz – un ictus. Ed è proprio il ben informato Tmz che oggi torna ad aggiornare sulle condizioni di salute della star di Hollywood. Foxx starebbe infatti decisamente meglio, almeno così sembra stando alle foto dei paparazzi che l’hanno immortalato mentre si trovava a bordo di una barca sul fiume Chicago nella giornata di domenica.

Nelle immagini, Jamie Foxx appare sorridente e in forma, mentre saluta i fan che dalle sponde del fiume, lo acclamano dopo averlo riconosciuto. Cosa gli sia effettivamente successo e quale sia il suo reale stato di salute non è dato sapersi. Di certo c’è che il 28 giugno scorso il suo collega John Boyega, noto per avere interpretato il ruolo di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, aveva raccontato al magazine People di avere sentito l’amico al telefono: “Finalmente ha risposto, si sta rimettendo in forze. Non vediamo l’ora che torni”, erano state le sue parole.