“Vengo anch’io, no tu no!”. Quella che potrebbe sembrare solamente la strofa di un brano di Enzo Jannacci, in realtà ha in questo caso un valore più profondo. Il 19 settembre 2022 tutto il mondo si è fermato per assistere ai funerali della Regina Elisabetta II. Al suo capezzale ovviamente erano presenti tutti i capi di Stato e i componenti della Royal Family, a partire dal figlio Carlo e gli adorati nipoti William e Harry. A fermarsi, però, sarebbe stato anche il passaggio negato a Harry e a sua moglie Meghan dal presidente americano Joe Biden.

Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da alcune testate britanniche (prima su tutte il Daily Mail), i duchi di Sussex avrebbero tentato di richiedere un passaggio per l’America a bordo dell’Air Force One. L’aereo privato del presidente americano Joe Biden e della moglie Jill, di ritorno dall’Abbazia di Westminster per il Paese natale, avrebbe avuto a bordo proprio due posti liberi. Il protocollo per la sicurezza però deve seguire precise e rigide indicazioni: nessun estraneo può salire a bordo del mezzo presidenziale. Per questo motivo Biden e moglie avrebbero di fatto negato il passaggio per il ritorno a casa a Harry e Meghan, che si sarebbero visti costretti a individuare un’opzione b per tornare dai loro figli. Una richiesta che, secondo il Telegraph, non sarebbe poi così assurda. Tra i duchi di Sussex e la coppia presidenziale americana ci sarebbe uno stretto legame di lunga data. Basti pensare all’impegno comune tra il Principe Harry e la First Lady per quanto riguarda il sostegno per la riabilitazione dei veterani in guerra. Non solo: Biden e moglie hanno anche partecipato nel 2017 agli Invictus Game, giochi organizzati da Harry per i soldati feriti in battaglia. Stesso invito arrivato da Jill Biden l’anno precedente, quando l’evento aveva avuto luogo in Francia. “Ma perché? Perché no.”