Al centro storico di Napoli (via Atri, 32) nasce il primo wc-shop, un bagno aperto a tutti al quale si accede pagando 1 euro. L’ambiente è completamente tecnologico: accettati pagamenti con il Pos e all’interno è possibile acquistare prodotti per l’igiene personale. “L’dea nasce dalla voglia di dare un segno di civiltà a questa città e in particolare a questo quartiere. A Napoli servizi igienici pubblici inesistenti” dice Enzo Pesce, ideatore del progetto e proprietario del locale.