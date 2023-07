La situazione rifiuti a Roma non versa in buone condizioni. A denunciarla è anche Sabrina Ferilli, che sui social mostra come le vie intorno a casa sua siano piene di rifiuti di qualsiasi natura. In un video l’attrice, riprendendo i cumuli di immondizia, spiega: “Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambia niente. Puntualmente è così, puntualmente c’è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti perché lì rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non”.

Poi, inquadrando l’altra parte della strada, riprende un uomo del quale dice: “E poi c’è lui, che è la mia salvezza, al quale do un piccolo aiuto, che pulisce le due, tre vie che ho intorno a casa, compresa quella di casa”. Si tratterebbe dunque di un individuo che, dietro qualche offerta dei passanti, si premura di tenere pulite le vie. “Se questo ve sembra normale… Roma Capitale. Pagando, eh” conclude Ferilli prima di condividere un selfie insieme all’amico “spazzino”.