Tensione ai provini del Grande Fratello. La prossima edizione del reality di Canale 5 vedrà un cast composto da personaggi già noti e altri che invece non appartengono al mondo dello spettacolo. E proprio tra esponenti delle due fazioni si sarebbe sfiorata la rissa. Lo riporta l’influencer Deianira Marzano, dando voce alla testimonianza di una persona presente ai casting.

Secondo la fonte, un ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe assunto un atteggiamento altezzoso provocando l’ira di un altro aspirante concorrente. Il motivo? La pretesa del primo di saltare la fila in quanto persona “famosa”. Di fronte al leggero spintonamento dell’altro ragazzo che in attesa del proprio turno lo avrebbe invitato a rispettare la coda come tutti gli altri, l’ex partecipante del dating show di Maria De Filippi lo avrebbe preso per i capelli: “Una scena imbarazzante” ha assicurato la gola profonda.