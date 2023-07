Il maltempo non risparmia nemmeno Campovolo, dove migliaia di fan (tra cui Fernanda Number Six, ormai icona dell’evento) sono in attesa del concerto di Harry Styles che si terrà questa sera, 22 luglio, alla RCF Arena. Prima il caldo record, poi un forte acquazzone che mette a dura prova il popolo dell’artista britannico. Sui social diversi i video che testimoniano la perturbazione, con tanto di grandine, che interessa il cielo sopra Reggio Emilia.