‘Fan’ è l’abbreviazione di fanatico, e bisogna tenerne conto per leggere quanto sta avvenendo a Reggio Emilia. Il 22 luglio è previsto il concerto di Harry Styles alla RCF Arena di Campovolo. Oltre 100mila le presenze previste, ma c’è chi è già accampato da giorni nei pressi dell’area per assicurarsi i posti in prima fila. Visto il grande sforzo fisico, considerate anche le temperature torride di questi giorni, le sostenitrici più agguerrite dell’ex One Direction non hanno intenzione di farsi soffiare il posto da chi, più riposato e fresco, vorrebbe provare a intrufolarsi sottopalco. Ecco quindi che le irriducibili hanno preso in mano la situazione e stilato una serie di regole a dir poco ferree per gestire questi giorni di attesa che le separano da uno dei grandi eventi dell’estate italiana.

Sui social circolano le foto del regolamento in questione. Ogni giorno vengono fatti 4 appelli: alle ore 9 del mattino, alle 14, alle 19 e alle 23. Bisogna essere presenti a questi 4 appuntamenti per non perdere il proprio posto in fila. Chi pensa di poter trascorrere la notte su un comodo letto sbaglia di grosso. “La notte è obbligatoria” recita il cartello. D’altronde il vero fan si dimostra – è il caso di dirlo – sul campo, e in nome del proprio idolo ci si deve sacrificare anche quando calano le tenebre. Infine, nessun numero che tenga traccia dell’arrivo alla RCF Arena viene distribuito tra la mezzanotte e le 7 del mattino. Più che la preparazione a un concerto sembra un reality di sopravvivenza e, citando Highlander, viene da chiedersi se alla fine di questa trafila “ne resterà soltanto uno”.