Avete provato a cercare “#campovolo” su Twitter? Fatelo (a vostro rischio e pericolo), dopo aver letto questo articolo. Il motivo è semplice: vi scapperà un sorriso, scoprendo qualcosa di più su Fernanda Number Six. Chi è e perché tutti ne parlano? Il contesto: nella serata di oggi 22 luglio, avrà luogo presso la RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia) uno dei concerti più attesi in Italia, quello di Harry Styles. Classe 1994, cantante e attore, ha esordito nel 2010 come membro della boy band One Direction, vendendo milioni e milioni di dischi. Ma anche da solo il successo non è di certo mancato. Attualmente, infatti, conta più di 64 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, per non parlare dei social (solo su Instagram è seguito da 49.1 milioni di follower).

CHI È FERNANDA NUMBER SIX – Il suo concerto, come dicevamo, è molto atteso. Talmente tanto che decine di fan si sono letteralmente accampati fuori dall’arena già dal 17 luglio. Ben 5 giorni prima dell’evento. La notizia ha fatto il giro del web ma anche dei tg, tra cui quello di Rai Uno. Ed è proprio da qui che è nato tutto. Durante un recente servizio del TG1, infatti, ad un certo punto è stata inquadrata una ragazza che gridava il nome di “Fernanda Number Six” e poi “Erica Number Ten”. “Six”, “Ten”, dunque “Sei”, “Dieci”, ad indicare il numero di arrivo. Ci sarebbero, infatti, delle rigidissime regole per riuscire a vedere il proprio beniamino da molto vicino. Regole, ovviamente, non create dagli organizzatori ufficiali dell’evento, bensì dai fan più accaniti. E guai a non rispettarle! Per intenderci: a chi arriva viene assegnato un numero progressivo, come quando si è in fila al supermercato. Non solo. Viene consegnato anche un bracciale e si viene inseriti in un gruppo WhatsApp. In questo modo si crea una sorta di gerarchia per entrare al concerto: curiosa autoregolamentazione o totale follia? Ad ognuno la propria idea.

DRAMMA SFIORATO PER FERNANDA – Ovviamente è necessario possedere il biglietto, quello vero ed ufficiale, comprato attraverso i rivenditori autorizzati. Immaginate cos’è accaduto quando si è sparsa la voce che forse Fernanda Number Six, diventata ormai per antonomasia “la” fan, non sarebbe potuta accedere: “In che senso aveva il biglietto falso e non è potuta entrare”, ha scritto nella mattinata di oggi un utente ripubblicando un tweet in cui la ragazza annunciava di non riuscire ad entrare. Ma poi, come tutte le favole, ecco il lieto fine. “Fernanda è entrata”, l’annuncio della popolare pagina Trash Italiano su Twitter. Pioggia di like che si aggiungono ai tanti meme creati in questi giorni. Dalle corse di un concorrente di Temptation Island, alle dichiarazioni/reazioni totalmente decontestualizzate di alcuni conduttori televisivi: Fernanda Number Six è diventata oggetto di foto e video che fanno ridere a crepapelle.