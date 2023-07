Mika duetta con una fan non vedente durante il concerto che ha tenuto a Matera. L’incontro tra le loro voci avviene sulle note di Stardust, uno dei tanti successi dell’artista, ed entusiasma i presenti. Tutto nasce quando, ai primi accordi del brano, una voce maschile si leva dal pubblico chiedendo a Mika di invitare sul palco una ragazza per eseguire insieme il brano. La popstar fa segno alla fan di raggiungerlo on stage, ma la stessa voce di cui sopra specifica: “È non vedente“. A quel punto Mika scende tra la folla per recuperare la fan e, guadagnato il centro del palco, poco prima di intonare il pezzo, il cantante commenta: “Idiota che sono, dicevo vieni vieni vieni veloce veloce“. Una gaffe involontaria che viene presto spazzata via da un’esibizione che raccoglie grandi consensi.