Christian De Sica era andato a Tor Bella Monaca per una serata divertente a teatro, ma all’uscita si è trovato davanti a una brutta sorpresa: la sua macchina, una Abarth 500, non c’era più, ed è immediatamente scattata l’allerta alle forze dell’ordine.

Martedì 18 luglio, come riporta Il Corriere della Città, l’attore ha assistito allo spettacolo teatrale Stanlio e Ollio, amici fino all’ultima risata in compagnia di amici. Quando però, a fine serata, è uscito dal teatro non ha più ritrovato la propria automobile. Per questo motivo De Sica ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e il giorno dopo la Polizia di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, è riuscita a ritrovarla. Stando al comunicato della Polizia Locale l’auto di De Sica era poco distante, nei parcheggi sotterranei delle case di edilizia residenziale pubblica situate in Largo Ferruccio Mengaroni. La macchina dell’attore è stata trovata in buone condizioni: si parla di alcuni graffi sulla fiancata e segni riconducibili allo scasso. Ora gli agenti continuano le indagini per risalire all’autore del furto.