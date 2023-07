I ladri, si sa, non vanno in vacanza: a sperimentarlo questa volta è stata una coppia milanese. I due coniugi hanno deciso di trascorrere del tempo a Desenzano del Garda, complice il caldo di questi ultimi giorni che ‘vessa’ anche il capoluogo meneghino. Una volta arrivati a Desenzano, ecco che il momento per fare un bel bagno rinfrescante è arrivato ma appena usciti dall’acqua, l’amara sorpresa: tutte le loro cose sparite per opera di un “mariuolo”. La coppia ha deciso di raccontare la disavventura sui social sul gruppo Facebook “La nostra Desenzano“: “Nel tardo pomeriggio del 16 luglio sono scesa con mio marito alla Spiaggia d’Oro per un veloce bagno ‘senza bagaglio’: solo asciugamani, copricostume e una maglietta per lui”, racconta Cesy Hartmann (è così che si firma la signora). “Ci credete? Ci hanno rubato i vestiti mentre stavamo seduti ad asciugarci, lì accanto”, continua amareggiata. All’inizio i due hanno pensato a un errore: forse altri bagnanti hanno scambiato i loro indumenti con quelli della coppia. “Abbiamo chiesto alla reception dei bagni se qualcuno avesse preso per sbaglio le nostre cose e le avesse riportate. Qualcuno ha in effetti consegnato gli occhiali da vista di mio marito che erano avvolti nella maglietta”, continua Cesy. Ma non si è trattato certo del ladro, a cui probabilmente gli occhiali sono sfuggiti mentre agguantava il resto del bottino.

La coppia milanese frequenta da tempo la località sul lago di Garda, e un episodio del genere – assicura – non era mai accaduto: “Io sono di Milano e ho subito borseggi in metropolitana, scippi di borsetta, furto di bicicletta, ladri in casa. Ho imparato a non abbassare la guardia, nella grande metropoli un pochino te lo aspetti – continua l’autrice del post– Ma a Desenzano mi sentivo più tranquilla, anche se pure qui sono entrati i ladri in casa. Penso che comunque farò denuncia”.

Lo sfogo sui social – pubblicato come “campanello d’allarme” per invitare altri bagnanti a prestare attenzione – ha raccolto moltissimi commenti: tra questi, qualche utente ha anche richiesto l’installazione di telecamere di sorveglianza sul posto, raccontando che la spiaggia in questione è “poco controllata”. I commentatori più inflessibili hanno anche invitato i coniugi a cambiare meta. Ma a difendere Desenzano sono insorti i residenti del posto, che hanno parlato di una città “splendida”, sottolineando che “questi sono incidenti di percorso che ormai possono capitare ovunque, soprattutto dove c’è forte affluenza turistica”.

Che faranno quindi Cesy e il marito? “Abbiamo la seconda casa a Desenzano da quasi 20 anni, sono diventata residente e l’amiamo e la abitiamo il più possibile – sottolinea – Non ce ne andremo per questo. Però che tristezza”, spiega la signora. Che conclude con un pensierino rivolto al ladro: “Gli auguro di restare in mutande… in senso lato”.