Alla premiere del film Barbie a Milano c’erano molti vip e influencer. Tra questi anche Giorgia Soleri, che ha pubblicato sui social una serie di scatti della serata e ha elogiato il live action in uscita il 20 luglio. Alcuni follower però l’hanno attaccata sostenendo che la bambola della Mattel incarnerebbe tutto ciò contro cui Soleri combatte.

Nel suo abito – rigorosamente rosa – monospalla fino al ginocchio e piume sul fondo, Giorgia Soleri scrive su Instagram: “Greta Gerwig si riconferma la regista visionaria e geniale che è sempre stata, rendendo Barbie The Movie una perfetta analisi delle società occidentale con uno sguardo irriverente, autoironico e sfacciatamente femminista, senza lasciare nulla al caso. Un inno alla fragilità, che alla fine è ciò che ci rende così squisitamente umani”. Eppure i follower trovano che la pellicola incarni i valori che l’attivista combatte ogni giorno. “Ma come, incarni tutto il contrario di quello che professi da anni? Barbie è la donna perfetta! Non un capello fuori posto niente peli e grasso! Ahhh cosa fanno i soldi” scrive qualcuno, “Ma non aveva detto di odiare il cinema?” fa notare qualcun altro. E ancora: “Roba da matti. Barbie è l’antitesi del Femminismo. È il totem del capitalismo politically correct”.