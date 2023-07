Interrogata dai fan su cosa lei e Damiano David avrebbero scritto per comunicare la fine della loro storia qualora non fosse uscito in rete il video del cantante che bacia un’altra ragazza, Giorgia Soleri decide di condividere con i follower un documento a suo modo esclusivo. Si tratta infatti della bozza salvata tra le note del proprio smartphone che l’influencer e attivista avrebbe voluto pubblicare sui social. Questo il testo: “Ciao a tuttə, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione. Giorgia e Damiano”.

Il leader dei Maneskin ha inconsapevolmente bruciato la mossa di Giorgia che in data 6 giugno aveva creato la bozza (finora mai resa pubblica) salvo poi dover fare i conti, due giorni dopo, con il video virale del cantante che si intrattiene con un’altra fanciulla in discoteca.