Andrea Delogu condivide con i follower un traguardo per lei molto importante: 10 anni di analisi. Un percorso non sempre facile, sia dal punto di vista umano che economico. La conduttrice, al momento impegnata insieme a Nek nella conduzione di Tim Summer Hits su Rai 2, non fa mistero del fatto di aver dovuto cambiare diversi professionisti prima di trovare quello più adatto a sé e di aver sostenuto spese non indifferenti. Eppure, malgrado tutto, si sarebbe trattato di una scelta più che giusta.

“In questi giorni ‘festeggio’ 10 anni di analisi” scrive Delogu su Twitter. “Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”. Tanti i commenti al suo post, come quello di chi fa sapere di avere appena concluso un percorso di 5 anni: “Stupendo. Io lo faccio a breve” replica la conduttrice, “siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica”.