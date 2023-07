Torna alla ribalta il “caso del pandoro Balocco” legato all’iniziativa benefica natalizia dello storico brand, legata al nome di Chiara Ferragni. L’istruttoria, partita lo scorso 14 giugno, ha acceso un faro sul caso (dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto notare sia sui suoi social che sul quotidiano Domani diverse incongruenze e comunicazione opaca sul progetto) perché avrebbe potuto indurre i consumatori in errore facendo pensare che l’acquisto di un pandoro avrebbe contribuito alla donazione per l’acquisto di un nuovo macchinario all’ospedale torinese. A domanda specifica della Lucarelli è emerso che in realtà la donazione era già stata prevista, e versata, da parte del colosso dolciario una cifra fissa in favore dell’ospedale mesi prima del lancio pubblicitario dell’iniziativa e indipendentemente dalla vendita del prodotto e delle quantità.

Il nuovo capitolo riguarda le ispezioni del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nelle sedi delle società di Fenice srl e TBS Crew srl, riconducibili proprio a Chiara Ferragni. L’Antitrust ha esteso alle aziende dell’imprenditrice e influencer il procedimento già avviato nei confronti della Balocco spa Industria Dolciaria “per pratica commerciale scorretta” in relazione all’iniziativa denominata “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”. Da parte della diretta interessata tutto tace e nessun commento. Le stories su Instagram dell’imprenditrice digitale sono tutte legate alla vendita dei prodotti del suo brand, ai suoi figli Vittoria e Leone, agli aperitivi con gli amici e a nuovi progetti in arrivo.