Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia un parcheggiatore abusivo. È successo martedì mattina in via Doria, nella zona della Stazione Centrale a Milano. Non era la prima volta che il cantante vedeva il 60enne aggirarsi tra le auto, indicare agli automobilisti dove parcheggiare e poi chiedere loro soldi. Per questo motivo il 18 luglio ha deciso di allertare la polizia – come riporta Repubblica – che è intervenuta denunciando il parcheggiatore abusivo e sanzionandolo per esercizio abusivo della professione. Si tratta di un italiano senza fissa dimora trovato dalla volante dell’ufficio prevenzione generale della questura con banconote di piccolo taglio nel marsupio e un libretto nel borsello contenente un elenco di targhe di auto, corrispondenti proprio a quelle posteggiate in via Doria.

Ma c’è chi sui social non apprezza il gesto dell’artista. Qualcuno infatti scrive: “La sera rimetti piede nella tua bella casa climatizzata, la cena a tavola, appoggi le chiappe non stanche sul divano e come fai a non sputarti in faccia dopo aver denunciato un uomo di 60 anni senza fissa dimora ed avergli fatto prendere una multa […]”.