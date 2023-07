Non c’è pace per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ciclicamente si trovano ad affrontare crisi che li allontanano e questa sembra essere una di quelle volte. Sono giorni che si parla di un nuovo addio tra la showgirl e l’ex ballerino di Amici. Poi uno scatto in una macchina d’epoca sembrava aver dissipato le voci di maretta, ma il gesto della Rodriguez sembra andare in direzione contraria. Belen ha infatti cancellato dal proprio profilo Instagram praticamente qualsiasi foto che la ritraeva in compagnia di Stefano. Tutte tranne una. Si tratta di uno scatto dello scorso aprile: Belen e Stefano sono abbracciati e sorridono. Istantanea di un momento di felicità. Perché, se davvero Rodriguez volesse cancellarlo anche questa volta dal proprio cuore, ha tenuto proprio quella foto?

A peggiorare il quadro, però, è la rivelazione di una gola profonda che parla di un nuovo flirt per Belen, che sarebbe stata pizzicata mano nella mano con un uomo alla festa di Ignazio Moser. All’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di un follower che dice di essere una conoscenza di Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco nonché presunta nuova fiamma di Belen: “Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire”. De Martino, sempre secondo voci di corriodio, avrebbe scoperto il flirt tra i due e non l’avrebbe presa bene. Ma i colpi di scena nella saga Rodriguez – De Martino sono sempre dietro l’angolo. Non resta che attendere i prossimi risvolti.