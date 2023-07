Attimi di paura per Giorgia Soleri che durante un concerto si è accasciata a terra e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Il 16 luglio scorso l’attivista influencer e le sue amiche hanno preso parte all’evento Rock in Rome. Grande gioia e trepidazione sono emerse dalle tante foto e video da lei stessa pubblicati. Eppure, in poco tempo, il contenuto delle stories è cambiato: le immagini di puro divertimento hanno lasciato il posto a lei stesa sulla barella nella zona di primo intervento. Cosa è successo?

Come lei stessa ha raccontato durante l’esibizione degli Arctic Monkeys ha avuto un malore causato dalla sua malattia, la vulvodinia, patologia caratterizzata da un dolore cronico avvertito nella zona che circonda la vulva. “Un attacco di dolore acuto. Tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente”, ha spiegato mentre è apparsa con il personale sanitario. Dopo qualche minuto di silenzio Soleri ha aggiornato i fan preoccupati: “Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto (e a sentirmi meglio soprattutto)”.