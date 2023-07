Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha visto protagonisti Enrico Brignano e Mario Forte. Nei giorni scorsi l’attore aveva commentato con un lapidario: “pattume” un video del cantante neomelodico che si esibiva nel brano Sarà lui, sarà lei a un baby shower. Tanti i commenti in difesa di Forte, al punto che Flora Canto, moglie di Brignano, era intervenuta per cercare di prendere le parti del marito parlando di un attacco hacker al profilo del consorte. Nelle ultime ore, invece, Brignano si è scusato con l’artista, come rivelato da Mario Forte in un video sui social.

“Mi ha appena chiamato il signor Enrico Brignano” ha fatto sapere il cantante ai propri follower. “Ha ammesso con tanta umiltà di aver commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo odio, non prolunghiamo la cosa, perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli. Grazie a tutti, un bacio e buona serata”.