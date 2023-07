“Questo governo non riconosce l’emergenza salari e l’emergenza caro vita. L’Ocse ci ha attribuito la maglia nera per quanto riguarda la perdita di potere d’acquisto. Per questo governo non esiste il problema di milioni di lavoratori sottopagati. E infatti dice no al salario minimo ma ripristina i massimi vitalizi“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, presente al presidio degli esodati del Superbonus che sono davanti al Ministero dell’Economia da circa dieci giorni.

