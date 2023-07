Violento temporale a Saragozza, che ha causato danni e disagi. Pioggia e grandine si sono abbattuti sulla città e buona parte dell’Aragona per soli 15-20 minuti, ma tanto è bastato per paralizzare le strade, la rete del tram e le linee dei bus. Il traffico ferroviario è rimasto chiuso lungo la direttrice Saragozza-Barcellona. Nel video, le strade trasformate in fiumi di fango e acqua che trascinano via le auto e le persone aggrappate ai tetti delle macchine.

