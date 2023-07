Per gli artisti è gara serrata al tormentone, per il pubblico voglia di ammirare i propri beniamini, ballando e cantando a squarciagola. Anche quest’anno, in giro per i festival, musica e divertimento la fanno da padroni. E dopo il successo dello scorso anno, tra i numerosi palchi estivi anche quello del Tim Summer Hits ha accolto sotto i propri riflettori i cantanti del momento. A fare gli onori di casa per sei serate (tre a Roma in Piazza del Popolo e tre a Rimini in Piazzale Fellini), in onda su Rai 2, Andrea Delogu e Nek, con le incursioni degli Autogol nel backstage.

Ieri, nel secondo appuntamento dello show nella città capitolina, si è verificato un episodio molto particolare. Durante l’esibizione di Bresh, infatti, è stato lanciato sul palco un cellulare, poi immediatamente restituito al legittimo proprietario. L’oggetto, per fortuna, è caduto ai piedi dell’artista, senza colpirlo. “Cosa è successo?”, ha chiesto allarmata Delogu al termine dell’esibizione. Pronta la risposta del cantante: “Qualcuno ha lanciato un telefono, un pazzo”. “Beh, hai una cover pazzesca eh”, ha osservato la conduttrice alludendo al fatto che il cellulare fosse integro e smorzando, così, la tensione. Nel frattempo, dopo averlo raccolto da terra, Bresh ha restituito il telefono alla sicurezza ai piedi del palco, in modo che potesse tornare al proprietario.

Euforia e foga esagerate, però, possono costare care agli artisti. O la situazione può anche sfuggire di mano. Altri due casi simili sono accaduti oltreoceano nelle ultime due settimane. Durante un suo concerto a New York, la popstar Bebe Rexha è stata colpita in pieno viso da un telefono lanciato sul palco e, portata immediatamente in ospedale, ha ricevuto anche dei punti. Ancor più incredibile ciò che è avvenuto a Londra: una fan, infatti, ha lanciato un sacchetto con le ceneri della madre alla cantautrice Pink nel bel mezzo di un’esibizione, lasciandola attonita.