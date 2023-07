Sabato 24 giugno è stata ricoverata in terapia intensiva, a causa di una “seria infezione batterica“. Poi, mercoledì scorso, dopo alcuni giorni passati in rianimazione, è tornata a casa, ma le sue condizioni di salute non sarebbero ancora ottimali. Stiamo parlando di Madonna e, secondo quanto rivelato da fonti vicine alla popstar 64enne, a causare il malore sarebbero stati gli allenamenti eccessivi a cui si stava sottoponendo in vista del suo tour mondiale. A causare l’infezione batterica che ha colpito la cantante sarebbe stato infatti lo sforzo eccessivo compiuto durante le estenuanti prove giornaliere (lunghe anche 12 ore) a cui si sottoponeva nel tentativo di “reggere la competizione” con star più “fresche” come Taylor Swift e Pink. Almeno, questo è quello che alcune persone dell’entourage dell’artista – preoccupate dalla situazione – hanno rivelato al Sun: “Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato.”

“Aveva bisogno di calmarsi. Spingere se stessa così forte era estremamente rischioso“, ha aggiunto la fonte del quotidiano, rivelando che amici e conoscenti avrebbero tentato di “ricordare” alla cantante che non ha più l’età per “gareggiare” con chi di anni ne ha 33 (come Taylor Swift) o 43 (come Pink), entrambe reduci da tour mondiali che hanno lasciato il pubblico in estasi. Basti pensare che la Swift ha cantato per oltre 4 ore a ogni data e che Pink invece ha stupito gli spettatori con performance acrobatiche. Per mostrarsi alla stessa altezza e rendere grandioso il tour “Celebration” (fatto di ben 84 date), Madonna si è quindi cimentata in prove distruttive, che hanno avuto conseguenze sul suo fisico.

“Madonna era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l’avevano incoraggiata ad andare più cauta e a riposarsi a causa del programma estenuante che aveva davanti a sé”, ha riportato sempre la fonte al Sun. “Molti di noi sentono che i continui commenti sulla sua età l’abbiano messa sotto pressione per competere, quindi siamo sollevati dal fatto che sia stata costretta a prendersi una pausa e mettere la sua salute al primo posto. La gente era davvero preoccupata per lei. Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati”.

Dopo tanti sforzi quindi, il tour, che sarebbe partito il 15 luglio, è stato sospeso: l’infezione batterica che ha colpito la cantante sarebbe infatti stata provocata – a detta dei medici – da una febbre che l’artista ha ignorato per oltre un mese, sempre nell’ottica di continuare – indefessa – le prove estenuanti.