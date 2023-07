Con 4 Coppe del Mondo vinte e un oro olimpico nella disciplina, è la più forte discesista del mondo ma i fan la apprezzano non solo per le sue doti in pista. Stiamo parlando di Sofia Goggia, fuoriclasse dello sci, che si è raccontata in una recente intervista al Messaggero rivelando di esser pronta a posare nuda ma solo ad alcune condizioni. Quali? “Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei“, ha spiegato la campionessa. E facendo riferimento alle copertine di Oggi e Sportweek, ha aggiunto: “In parte l’ho già fatto”.

Quindi ha parlato anche del Festival di Sanremo 2022, chiarendo come sono andate le cose: “Il mio nome era nell’aria, diciamo così, ma c’erano le gare”. Un domani potrebbe partecipare? “Beh, sì. Vediamo. Farò le valutazioni del caso”. Al momento, tuttavia, tutta la sua concentrazione è rivolta allo sport, considerato anche che fra 3 anni ci saranno le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Eppure, lei stessa sa che il suo legame con le discese sta giungendo al termine: “Ho altri quattro anni di sci ai massimi livelli, poi chissà cosa mi riserverà la vita”. Ma l’amore per la velocità – in discesa libera è arrivata a toccare i 142 km/h – non si limita solo alla neve: “A Imola sono arrivata a 248 km/h. All’autodromo, non in strada… Il limite di 130 km/h in autostrada lo rispetto ma lo trovo molto noioso”.

L’amore? Come era prevedibile vista la sua attenzione per la sua privacy, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito: “Non parlo di gossip“.