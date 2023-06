È il CT della nazionale maschile di calcio il volto scelto per la campagna di comunicazione istituzionale realizzata dal Dipartimento per le politiche antidroga e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Roberto Mancini, 58 anni, è il protagonista dello spot televisivo presentato lo scorso 26 giugno alla Camera dei Deputati, in occasione di un evento istituzionale organizzato per la “Giornata internazionale contro l’uso ed il traffico illecito di droghe” e successivamente diffuso a livello nazionale. Nel filmato in questione – diffuso sulle reti Rai (spot tv e radio), sul web e sui social media – il CT inizia affermando: “Le droghe? Tutte le droghe fanno male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere”. Subito dopo, un gruppo di giovani – un ragazzo e due ragazze – vedendo il video del CT, commentano: “Hai visto il video di Mancini? Ha fatto un video contro le droghe, dai facciamolo anche noi“. Cellulare in mano, i ragazzi ripetono: “Le droghe? Tutte le droghe fanno male”. Quindi Mancini annuisce: “Bravi, fatelo girare! Tutte le droghe fanno male, ma se ne può uscire. Vivete le emozioni, quelle vere”, conclude l’allenatore sorridendo.

In termini di reazioni social, sembra che lo spot sia stato un vero e proprio disastro. Qualcuno ha sottolineato come un messaggio del genere sia banale e fin troppo semplicistico. In molti, invece, hanno preso di mira la recitazione (“Senza emozione”, “Senza pathos”) del mister e, più in generale, il contenuto dello spot. “Poche cose ti fanno venire voglia di drogarti come la pubblicità regresso di Roberto Mancini“, ha scritto un ragazzo su Twitter. “Vuoi fare una pubblicità progresso contro le #droghe? Al di là del contenuto, c’è UNA sola espressione da non usare per evitare facili allusioni, malintesi e battutine… L’hanno usata”, ha invece commentato un altro utente, alludendo con tutta probabilità alla frase finale: “Fatelo girare”. E ancora altri commenti, anche pungenti: “La cosa più drammatica del video di Mancini contro le droghe, voluto ovviamente da Palazzo Chigi, risiede nel pensare che un video del genere possa avere un qualche effetto. Queste persone non hanno idea di cosa sia la realtà (e il senso del ridicolo)”, “Mi è venuta voglia di drogarmi, fatela girareeee”. Infine, semplicemente: “Cringe”. Insomma, un successone. C’è chi prova ad ironizzarci su: “Mancini le droghe fanno male ma anche non qualificarsi ai mondiali è sofferenza (e come dargli torto!)”.