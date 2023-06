Giorni fa Elon Musk aveva sfidato a duello a Mark Zuckerberg, ricevendo dal rivale una risposta affermativa. L’idea aveva subito elettrizzato il web e ora a mantenere alta l’attesa ci pensa Lex Fridman. Come? Pubblicando alcuni video mentre allena i due imprenditori in vista della sfida sul ring, in programma all’Ufc Apex di Las Vegas. Il 26 giugno ha condiviso infatti sul suo canale YouTube il prima video che riprende lui e il fondatore di Facebook in una sessione di jiu jitsu. Poi, due giorni dopo, ha postato su Twitter delle foto mentre è con il patron di Tesla: “Sono rimasto estremamente colpito dalla sua forza, potenza e abilità, sia in piedi che a terra. È stato epico. È davvero stimolante vedere Elon e Mark praticare le arti marziali, ma credo che sia molto meglio se si allenano nelle arti marziali senza combattere nella gabbia. Detto questo, come dice Elon, il risultato più divertente è quello più probabile… Io sono al loro fianco, a prescindere da tutto”, ha scritto Lex nel tweet.

Chi è Lex Fridman? Nato in Tajikistan (Asia centrale), arriva negli Stati Uniti da bambino dove mostra da subito la sua passione per l’informatica. La sua carriera ha avuto inizio a Google per poi passare al Mit, il Massachusetts Institute of Technology. Ma non solo tecnologia, Lex, appunto, è famoso anche come podcaster e proprio Elon e Mark in passato sono stati protagonisti del suo podcast Lex Fridman Podcast, nato nel 2018.

Ma è veramente il loro allenatore? Può allenare due sfidanti? Ebbene, ovviamente no. Elon Musk sarà probabilmente seguito da Georges St-Pierre che nell’Ufc è considerato una vera leggenda. Infatti, il canadese detiene il record di vittorie dei pesi welter ed è considerato uno dei più grandi lottatori di arti marziali miste. “Sono un tuo grande fan – ha scritto su Twitter mettendosi a disposizione del Ceo della Tesla – e sarebbe un onore assoluto essere il tuo allenatore per la sfida contro Zuckerberg”. Ovviamente l’offerta è stata immediatamente accettata. Dall’altra parte del ring, Zuckerberg non si dà per vinto e nel suo team con grande entusiasmo è arrivato Jon Jones: “Sapete già che sono Team Zuck…Fammi sapere se hai bisogno di un allenatore”, ha scritto su Twitter il campione in carica della divisione pesi massimi dell’Ufc.