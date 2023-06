I figli di Madonna erano pronti al peggio. Tanto che sono accorsi tutti al suo capezzale, in un ospedale di New York, viaggiando da ogni parte del mondo. A rivelarlo è proprio un parente della popstar 64enne che al Daily Mail ha raccontato cosa è successo in questi giorni di silenzio, ovvero da sabato 24 giugno, quando la cantante è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento, a ieri sera, quando il suo manager ha reso nota la notizia del ricovero. Madonna ha avuto infatti una grave infezione batterica che ha richiesto l’intubazione e il trasferimento d’urgenza in rianimazione, dove è rimasta fino a poche ore fa: le sue condizioni sono apparse inizialmente così gravi da far temere per la sua vita. Così ha detto il parente al tabloid britannico: “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione”. E, a conferma, Page Six ha pubblicato le foto dei figli della cantante a New York.

Adesso sta meglio, non è più intubata e si trova ricoverata in una stanza dell’ospedale, assistita dalla figlia Lourdes. La popstar si stava sottoponendo a dure prove per il suo prossimo Celebration Tour al Nassau Coliseum di Long Island, che secondo un portavoce sarebbero state molto pesanti e della durata di dodici ore al giorno. Probabilmente potrebbero essere la causa del malore. Il suo manager, Guy Oseary, ha spiegato su Instagram che la popstar è stata ospedalizzata dopo aver sviluppato una grave infezione batterica che ha reso necessario un ricovero di qualche giorno. Oseary ha aggiunto che la cantante è ancora sotto cure mediche ma è attesa una sua “piena guarigione”. Il Celebration Tour, che doveva iniziare a Vancouver il 15 luglio, è stato per il momento posticipato, una decisione che Madonna non avrebbe voluto prendere. Dal suo staff hanno però assicurato che la tournèe non sarà cancellata perché la cantante “si stava divertendo molto durante le prove” e vorrebbe mettersi subito in viaggio. Ma il suo team non vuole forzarla.