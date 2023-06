“Lei è una bimba di Conte?“. “Ovvio, da sempre”. Lo scambio tra l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la tiktoker Chaima Acherbal, 19 anni, è virale su TikTok. Il leader del Movimento 5 Stelle aggiunge: “Con mia grande sorpresa pensavo fossero in là con gli anni, non riesco a seguirvi sempre ma fate delle cose divertenti, simpatiche. Vi ringrazio”. “Bimbe di Conte per sempre“, conclude la tiktoker.