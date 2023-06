Sono giorni che, specialmente sui social, se ne sta parlando molto. Roba leggera, di quella che leggi sotto all’ombrellone per sghignazzare con gli amici (ma attenzione perché il dibattito può diventare serio in men che non si dica). Un nome per contestualizzare: Maria Sofia Federico. 18 anni, ex del Collegio, poi approdata su OnlyFans e ora alla Rocco Siffredi Academy, per la “felicità” del padre, che si è detto straziato dalla nuova carriera che la figlia vorrebbe intraprendere. Lei ha replicato invitandolo ad andare in terapia e dandogli dell’ipocrita, dato che lui in primis avrebbe ammesso di navigare su siti porno e di essere andato con le escort. Quindi l’intervento di Rocco Siffredi che ha definito Federico una “Valentina Nappi in miniatura”.

Una frase, questa, che non è affatto piaciuta all’attrice pornografica italiana, classe 1990. Via Twitter, infatti, Nappi ha rotto il silenzio e ha commentato la dichiarazione del re del porno italiano: “Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto. Io lo avrei ucciso (un padre così, ndr). E tutti pornoattori con il c**o degli altri“, ha tuonato Nappi sul profilo Twitter, dov’è seguita da più di 1 milione di follower. Poi ancora, rispondendo qua e là a qualche commento: “Non sto rosicando. Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici, che mi sto facendo vecchia. Se mi somiglia? È molto più bella di me, peccato che non abbia nemmeno un quarto del mio coraggio”.

LA REPLICA DELLA 18ENNE: “IO ODIATA DA GIORNALI E INTERNET. UMILIATA DAVANTI A TUTTA ITALIA” – Ecco a stretto giro la replica di Maria Sofia, che via Instagram story si è lasciata andare ad un lungo sfogo: “Ciao Valentina, ho letto i tweet che hai fatto su di me e vorrei rispondere. Intanto ho trovato molto indelicato il tuo insinuare che non avrei diritto al voto perché ‘mi farei controllare da mio padre’ e che io ‘non avrei un quarto del tuo coraggio’, in quanto mi infastidisce come tu abbia commentato questo scandalo senza guardare tutto il resto”, ha esordito. Poi ha continuato a scrivere: “Per esempio che sono stata dal mio stesso sangue umiliata in Radio davanti a tutto il Paese venendo descritta come il motivo per cui la mia famiglia è stata distrutta per poi subire un’ulteriore denigrazione pubblica da parte del web che, reagendo alla notizia, ha detto di me che sono una malata da ricovero e che una figlia come me va cacciata di casa e che puntualmente mi ha augurato di ammazzarmi. Questo mi accade da sempre per ogni cosa che dichiaro, perché da quando ho raggiunto i 14 anni d’età ho iniziato a fare attivismo per le cause in cui credo e ho iniziato a prendermi l’odio dei giornali, dell’internet e dei personaggi che lo popolano, con cui spessissimo dibatto adorando il confronto con chi non la pensa come me. E io non sarei coraggiosa? Io che, nonostante questa schifezza, ho trovato la forza mentale di rispondere a tutte queste schifezze e ingiurie alla Zanzara (il programma radiofonico, ndr) con l’Italia intera contro? Io, che da sola ho sempre passato dei calvari mediatici molto simili a questi, a partire dalla mia adolescenza senza il supporto dei miei genitori, davvero secondo te mancherei di coraggio?”.

“Vorrei veramente parlare nel dettaglio di tutti i pianti che mi sono fatta e la grandissima solitudine che ho provato in questi anni per le mie battaglie, disperandomi mentre chi ho davanti neanche mi sta ascoltando e con indifferenza e leggerezza ci si fa una risata sopra – ha continuato l’ex del Collegio -. Ma a quel punto mi direbbero pure che sto facendo la parte della vittima, quindi meglio evitare. Concludo con il dire che per quanto ho urlato per discutere con mio padre nel momento in cui mi aveva proprio negato di partecipare all’Academy, mi è uscito il sangue dalla gola. Esattamente com’è stato per qualsiasi altra situazione che ha riguardato la mia situazione familiare in cui ho difeso la mia libertà con il sudore e i denti, e che (tanto per citare nuovamente un’altra cosa per cui sono stata presa in giro anche dai muri) io sono venuta qui per accrescere il mio bagaglio culturale, perché come previsto io e le persone che stanno condividendo questa esperienza con me in ogni live abbattiamo tabù e stereotipi sulla sessualità portando avanti dei dialoghi bellissimi pregni del loro prezioso vissuto, quindi sinceramente il porno per me non è nemmeno prioritario”. Quindi ha scritto ancora: “Ho fatto questo favore a Rocco per evitargli problemi che non si merita, quindi ora chiederei a te di non giudicare superficialmente delle situazioni che non conosci per evitare di offendere e ferire il tuo prossimo, com’è successo a me”. Infine Maria Sofia ha concluso: “Mi dispiace molto che la nostra prima interazione sia questa perché ti ritengo una donna intelligentissima ed estremamente competente nel suo lavoro. Spero di poterti conoscere meglio un giorno e magari diventare pure amiche”.