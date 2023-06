Oggi è il compleanno del fattoquotidiano.it e festeggiamo anche noi di FQMagazine che di questa squadra facciamo parte non senza soddisfazioni anche se siamo nati qualche anno dopo (infatti, sarà per il dato anagrafico, a calcetto “Mag vs Centrale” portiamo a casa il trofeo a mani basse. Non è vero, non giochiamo a calcetto ma, se fosse, andrebbe certamente così). In ogni caso, approfittiamo di questa occasione che ci rende felici per ricordare a voi lettori che il nostro rotocalco è un mondo fatto di alto e basso, di gossip e interviste, di “strano ma vero” dal mondo e di notizie come questa di oggi, un prezioso appello che Pietro Orlandi ci ha consegnato. Qui trovate un blobbone del nostro talk, Programma con me e Andrea Conti. Non potevamo mettere tutti gli ospiti perché sono tanti, davvero. Il nostro piccolo orgoglio è aver creato uno spazio che fa felice il pubblico e lo sappiamo grazie ai tanti di voi che ci scrivono, che commentano in diretta, che fanno ormai parte del talk. Un luogo virtuale dove tanti ospiti dello spettacolo, della musica, della letteratura moderna si incontrano e si raccontano come raramente fanno altrove. Una spazio di parola, i toni mai inquisitori, la sensazione di essere a proprio agio e, su tutto, una grande curiosità. “Smettere di lavorare? Quando smetterò di essere curioso”. Ce lo ha detto Maurizio Costanzo quando è stato nostro ospite, e Dio se aveva ragione. Programma tornerà a fine settembre per la quarta stagione. Possiamo fare meglio di quella precedente? Sì, e lo faremo.

