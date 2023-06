Il papà miliardario è intrappolato in fondo all’oceano e rischia la vita, ma il figliastro flirta con una modella di Onlyfans e va al concerto dei Blink 182. La vicenda dei ricconi inglesi Harding mostra che i soldi spesso oltre a non fare la felicità rendono anche piuttosto sciocchini e superficiali. Mentre il patrigno Hamish Harding è tra i cinque miliardari a bordo del sottomarino Titan, disperso nei fondali dell’Atlantico e con una scorta di ossigeno oramai ridotta a poche ore, il figliastro Brian prima invita tutti a pregare per il padre poi sui social si dedica alle paturnie più esibizioniste. Intanto ricordiamo che il Titan era partito qualche giorno fa con cinque miliardari che avevano pagato 250mila dollari a testa. La meta finale del viaggio era quella di avvicinarsi a pochi metri dai resti del celebre Titanic.

Purtroppo però il sommergibile risulta disperso e i tentativi di recuperarlo appaiono vani. Mister Brian Szasz, figliastro di Harding, aveva dapprima mostrato il lato contrito di sé: pregate per Hamish, aveva scritto sui social. Poi, poche ore dopo, eccolo su Twitter a flirtare con una modella di Onlyfans, sfruttando proprio la notizia della scomparsa del sommergibile. La modella Brea gli scrive: “Posso sedermi su di te?”, mostrando un fondoschiena da urlo messo in risalto da un bikini minuscolo. E Brian: “Sì, grazie”. Qui i social sono esplosi. Ma il ragazzo, non pago dello scambio dello scandalo, ha continuato a twittare tutta la sera. Ai tabloid inglesi non è così sfuggito il grande interesse espresso dal ragazzo con diversi tweet nell’andare a vedere il concerto dei Blink-182. Inevitabile la reazione di tanti follower che hanno chiesto al ragazzo, senza ricevere risposta, come faccia a divertirsi così mentre suo padre sta per morire.