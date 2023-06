È stato sorpreso mentre passeggiava sul lungomare di Napoli insieme alla sua famiglia, anche lui rapito dal fascino della città partenopea: stiamo parlando di Chris Martin, leader dei Coldplay, che è stato subito riconosciuto e immortalato da alcuni fan in un filmato poi postato su TikTok.

La band inglese è arrivata infatti in Italia per suonare allo Stadio Diego Armando Maradona in due date, il 21 e il 22 giugno (per poi volare a Milano per altri 4 concerti). Ad accompagnare Martin sul lungomare c’era anche la compagna Dakota Johnson e Moses, il figlio 17enne delle prime nozze del cantante. La storia d’amore molto chiacchierata tra il frontman della band e la Johnson, nota soprattutto per il ruolo di protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, è iniziata nel 2017 (dopo la fine della relazione tra Martin e un’altra celebrity come Gwyneth Paltrow): dal 2021 i due sono andati a convivere a Malibu.

La coppia però, nell’aprile del 2022, è stata presa di mira da una stalker, che dichiarava di essere la moglie del cantante e di vivere a Los Angeles con lui: la donna ha perfino aggredito la Johnson, e per questo la villa in cui risiedono i due è stata blindata. Contro la donna è stato anche avviato un processo, e per lei adesso vige il divieto di superare i trenta metri di distanza dall’abitazione delle due star. Dopo la vicenda i due hanno quindi deciso di mantenere un profilo basso, cercando di allontanarsi anche dagli obiettivi dei paparazzi. La passeggiata sul lungomare napoletano – con al seguito anche un membro della security di Martin – si è infine conclusa con una pizza mangiata al locale di Gino Sorbillo, realizzata da Totò (fratello del famoso pizzaiolo) e personalizzata proprio per la band.