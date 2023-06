Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, precisando che è scattato l’allarme ed è stato dato il via alle ricerche. La Guardia costiera di Boston ha confermato al network britannico che sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del sommergibile al momento della scomparsa. Il famoso relitto si trova a 3.800 metri sul fondo dell’Atlantico a circa 600 chilometri al largo della costa di Terranova, in Canada. La nave passeggeri colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, morirono in più di 1.500. Dal 1985, anno in cui è stato scoperto il relitto, sono frequenti le visite sul fondale. Senza contare l’impulso dato alle visite dal film diretto da James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per cui quest’anno sono stati celebrati i 25 anni dall’uscita in sala.

Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell’oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del transatlantico. Il Titanic fu varato oltre un secolo fa e considerato “inaffondabile”, ma colò a picco con molti dei suoi passeggeri dopo aver urtato un iceberg, alla prima traversata fra Inghilterra e America, in un disastro marittimo rimasto negli annali fino a essere raccontato da libri e film. Al momento, secondo l’emittente britannica, non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell’equipaggio. Per ora esso è considerato “disperso”.

Secondo quanto riporta il New York Times il tour è gestito da OceanGate Expeditions. La società, in una nota, ha comunicato che stanno esplorando tutte le possibilità per riportare l’equipaggio in sicurezza. “La nostra intera attenzione è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie – si legge in una nota – Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto da diverse agenzie governative e compagnie di acque profonde nei nostri sforzi per ristabilire il contatto con il sommergibile”.