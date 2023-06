La notizia dello scorso 7 giugno, tremenda: il cancro che Shannen Doherty aveva al seno si è diffuso al cervello. È stata la star di Beverly Hills 90210 a mostrare in maniera esplicita cosa sta vivendo negli ultimi mesi postando una foto dove viene ritratta mentre è sottoposta a radioterapia sulla testa. E ora l’attrice ha postato un video che la ritrae in sala operatoria: il filmato risale allo scorso gennaio e quello che la 52enne vuole comunicare è molto chiaro. “Reparto di chirurgia. Avevo un tumore alla testa che volevano rimuovere. (Come si vede dal video, ndr) cerco di essere coraggiosa, ma sono terrorizzata – scrive Doherty – La paura che ho provato era travolgente. La paura di tutti i possibili esiti negativi, la preoccupazione di abbandonare mia madre e dell’impatto che la mia morte avrebbe avuto su di lei. Preoccupata di uscire dall’operazione senza essere più me stessa. Questo è vivere con il cancro”.