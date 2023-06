In Germania, una ragazza è morta in seguito ad un’aggressione avvenuta al castello di Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera. Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Dpa, un uomo di 31 anni ha aggredito due turiste di 21 e 22 anni. Per il Muenchener Merkur, l’uomo le ha prima molestate sessualmente, quindi ne è nato uno scontro fisico con le ragazze che gli hanno opposto resistenza. A quel punto, le avrebbe spinte oltre la ringhiera nel burrone. Il castello di Neuschwanstein è il famosissimo castello di Ludwig II, simbolo delle fiabe per eccellenza da quando Walt Disney lo scelse come suo logo.

Secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, ad aggredire le due turiste, di origine americana, sarebbe stato un loro connazionale, a sua volta in visita al celebre castello di Ludwig a Schwangau. I tre, che si sarebbero incontrati sul posto per caso, avrebbero fatto un pezzo di strada assieme, fino al tentativo di stupro da parte dell’uomo di una delle due ragazze. Secondo le prime ricostruzioni del fatto accaduto ieri, l’amica avrebbe reagito urlando e così lui le ha spinte entrambe giù dal dirupo che si apre sotto il ponte di Marienbruecke. Le due ragazze di 21 e 22 anni sono precipitate per quasi 50 metri, prima di essere recuperate dal soccorso alpino per essere trasportate in ospedale.

La ventiduenne è risultata lievemente ferita, la più giovane invece è deceduta in ospedale a causa dei traumi riportati. Il turista americano si è dato alla fuga, ma è stato arrestato poco dopo nelle vicinanze. Adesso deve rispondere di omicidio, tentato omicidio e di delitto sessuale: “Una cosa del genere non era mai accaduta a Schwangau. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie”, ha detto il sindaco della località bavarese Stefan Rinke alla tv locale. Il castello di Neuschwanstein è una delle mete turistiche più note e amate della Germania e nei mesi estivi conta circa 6.000 visitatori al giorno, secondo l’amministrazione del castello.