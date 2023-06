Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario non si nascondono più ed escono finalmente allo scoperto. Negli ultimi mesi la ballerina di Amici e l’attore della serie cult Mare Fuori avevano seminato per il web indizi di una loro possibile frequentazione, senza mai però, tenendo alla riservatezza, dichiarare la loro relazione. Ma i fan più attenti avevano già capito tutto e per loro le prove ‘schiaccianti’ sono state due: il filmato di fine aprile mentre erano in auto – si erano fermati per chiedere indicazioni e non si erano accorti di essere ripresi – e i commenti di entrambi al post con il quale lui dava la notizia di aver vinto il Ciak d’oro come miglior attore under 30. “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”, erano state le parole parole della ballerina, alla quale l’attore aveva risposto: “La tua con me”. Infine, le foto scattate insieme con i fan avevano sciolto ogni dubbio ancora presente. E adesso ad ufficializzare la nuova coppia ci pensa Diva e Donna che li ha immortalati mentre si scambiano teneri baci in una passeggiata mano nella mano per la capitale.