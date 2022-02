Per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, Elisa ha scelto di cantare What a Feeling. Il brano composto da Giorgio Morder e Keith Forsey, interpretato da Irene Cara e che fu la colonna sonora del film ‘Flashdance’. Insieme alla cantante, sul palco del Teatro Ariston, anche Elena D’Amario. In molti l’avranno riconosciuta: è venuta alla ribalta grazie alla partecipazione nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, durante la nona edizione. Dopo aver viaggiato e studiato anche negli Stati Uniti, dal 2015 è tornata in Italia ed è entrata a far parte del cast dei ballerini professionisti di Amici. Nel 2017 è stata nominata ai Clive Barnes Awards, uno dei premi più ambiti nel panorama della danza e del teatro.