Nessun “problema di cuore” per Massimiliano Caiazzo. L’attore di Mare fuori, che nella serie interpreta Carmine, uno dei personaggi più amati, era finito al centro dei pettegolezzi dopo la nascita di alcune indiscrezioni su una presunta crisi di coppia tra lui ed Elena D’Amario, ex ballerina di Amici con cui Caiazzo si starebbe frequentando da un po’ di tempo.

Sebbene ci siano stati molti avvistamenti dei due insieme, Caiazzo e D’Amario non hanno mai ufficializzato la cosa, tanto che sui loro profili Instagram non c’è alcuna traccia del loro amore. Adesso però le cose sono cambiate: Massimiliano si è fatto fotografare con in mano il proprio cellulare, e come sfondo avrebbe niente meno che la foto di Elena da bambina. Il dettaglio non solo confermerebbe la storia d’amore fra i due, ma metterebbe a tacere una volta per tutte i pettegolezzi su una loro presunta crisi attribuita, in modo del tutto errato, fra Massimiliano e Maria Esposito, l’attrice che nella serie interpreta Rosa Ricci, la fidanzata di Carmine, ma che nella realtà starebbe frequentando Antonio Orefice, il Totò di Mare fuori.