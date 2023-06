Un video di un minuto intitolato “I ragazzini e le macchine di lusso”, in cui viene “presentata” la Lamborghini della challenge. Poi un altro breve video, già al secondo giorno di sfida, in cui si vedono due degli Youtuber a bordo dell’auto di lusso mentre fanno una “sosta” in un fast food.

Sono le ultime clip pubblicate dai giovani youtuber che martedì 14 giugno, mentre era in corso l’ultima “sfida” social da postare poi sulla piattaforma video, sono rimasti coinvolti in un incidente mortale: la loro Lamborghini, con a bordo cinque persone, si è scontrata contro una Smart nella quale viaggiavano una mamma e i suoi due figli di tre e cinque anni. Il figlio maggiore è deceduto.

Il primo video, quello in cui si parla dell’auto usata per la sfida, è stato condiviso su TikTok da Vito Loiacono: il giovane via social ha mandato un messaggio ai follower sostenendo che, al momento dello schianto non guidava lui l’auto. “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile – ha scritto – ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”. Nel secondo video, invece, condiviso sulla pagina Instagram del gruppo di Youtuber, si vedono due di loro mentre sono fermi al McDonald’s e parlano della challenge in corso: “Secondo giorno in Lamborghini ragazzi, sta andando tutto bene – dice il giovane al volante in quel momento – anche se non scendiamo e le mie gambe si sono atrofizzate”.