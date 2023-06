I pm di Roma contestano l’omicidio stradale a Matteo Di Pietro, il 20enne YouTuber che mercoledì sera, alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell’incidente a Casal Palocco, ha causato la morte di Manuel Proietti, un bambino di cinque anni, oltre al ferimento della madre e della sorellina. Di Pietro, inoltre, è risultato positivo ai cannabinoidi nel test effettuato dopo l’incidente. A bordo dell’auto c’erano cinque giovani, membri dei TheBorderline, canale YouTube da 600mila iscritti. Secondo una prima ricostruzione, Di Pietro e i suoi amici stavano girando il video di una “challenge” – le sfide da postare sul web – quando è avvenuto l’incidente. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, anche la posizione degli altri presenti nell’auto. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare poi sui social, incitando il ragazzo alla guida.

I pm di Roma affideranno una consulenza tecnica per accertare a che velocità stesse viaggiando il Suv Lamborghini che ha travolto la Smart alle 15.45 in via Archelao di Mileto, all’incrocio con via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casal Palocco. Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale sono, intanto, al lavoro sui cellulari delle cinque persone che erano a bordo del Suv, che era stato preso a noleggio, per verificare se nelle fasi precedenti allo schianto stessero effettuando un video. Gli inquirenti hanno, inoltre, acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero avere ripreso le fasi del tragico incidente.

Con un post sui canali social è intervenuto anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: “Noi possiamo anche studiare, proporre ed approvare un nuovo Codice della Strada, come stiamo facendo, aumentando educazione, controlli e sanzioni, per proteggere e salvare vite. Ma di fronte a certa stupidità, che si trasforma in tragedia, ci si può solo fermare”, afferma il vicepremier e leader della Lega. Poi Salvini aggiunge: “Sperare in punizioni esemplari (rimuovendo anche le pagine social ai responsabili), pregare per chi non c’è più, abbracciare chi è sopravvissuto”.