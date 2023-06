Emilio Fede è deluso, amareggiato e decisamente molto arrabbiato. In una diretta Instagram diventata poi virale sui social, il giornalista ed ex direttore del Tg4 si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il suo autista. Il motivo? L’uomo sarebbe “sparito” proprio quando doveva accompagnarlo ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano. “Il mio autista è sparito, non si è fatto trovare – tuona Fede -. Un personaggio squallido che va arrestato… ha bloccato la mia macchina non consentendomi di partire in tempo per raggiungere Piazza Duomo. Già soltanto a dirlo piango di tutto. Questo personaggio ci ha fatto scendere dalla macchina, ha buttato via le chiavi e ci ha lasciato per strada. Oggi è il momento del dolore sì, ma anche della rabbia”.

La diretta Instagram è proseguita ed è rimasta attiva anche mentre il giornalista ha ricevuto una chiamata da un amico di nome Alfredo, il quale ha sbottato: “Voglio capire perché lei non è andato al funerale!”. La reazione di Fede non si è di certo fatta attendere ed è arrivata con una sequela di improperi indicibili: “Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego [perché non sono al funerale, ndr]! Vieni! Vieni! (bestemmia), cornuto di m*rda, (altro insulto irripetibile). Sono in mano a delle m*rde”, conclude con rabbia.

Alla fine, però, Emilio Fede è riuscito a trovare un passaggio in auto grazie a “un amico giornalista”. E mentre era in viaggio verso Arcore ha pubblicato un ulteriore video con il suo ultimo salute all’ex premier: “Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’. Ciao”. Quindi, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Fede ha aspettato che il corteo funebre con il feretro facesse ritorno a Villa San Martino seduto su una panchina nel parco accanto alla storica dimora di Berlusconi: “Non posso pensare che non ci sia più. Un anno fa ho perso mia moglie e adesso lui, che è stato la mia vita”, ha detto in lacrime ai presenti.