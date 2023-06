Essere chef stellati non mette al riparo dalla possibilità di ricevere pesanti critiche. Lo sa bene David Chang, che ha sollevato un vero e proprio caso dopo aver dichiarato il trucchetto per cucinare al meglio l’aragosta. Come? Cuocendola nel microonde. L’aragosta non è esattamente il piatto più facile da portare in tavola. In più, come è noto, non è neanche tra i più economici. Fa storcere il naso, quindi, l’idea di sbatterla nel microonde e lasciare che sia il fornetto a restituircela pronta per essere gustata. Al di là del risultato strettamente culinario, a far imbestialire molti utenti sui social è stata l’idea di infliggere una fine così crudele al crostaceo. Eppure il diretto interessato, chef del ristorante Momofuku KO di New York con due stelle Michelin, ha assicurato nel proprio podcast The Dave Chang Show che il metodo funziona.

Tutto è nato dall’esigenza di dover velocizzare l’uscita dei piatti nel proprio locale. Per questo motivo lo chef ha deciso di ricorrere al microonde. L’esperimento gli ha permesso di constatare che la carne dell’aragosta diventa più morbida rispetto a quando la si fa bollire in pentola. Chang sa bene che le sue affermazioni potrebbero non essere condivise da tutti: “Molti colleghi non apprezzeranno le mie parole, perché da tradizione la cottura dell’aragosta è solo in pentola, ma vi assicuro che è una soluzione davvero valida” ha spiegato.

Come volevasi dimostrare, dopo la puntata del podcast in molti si sono riversati sui suoi social per esprimere il proprio dissenso e c’è chi ha messo in discussione persino il suo talento ai fornelli. Qualcuno ha scritto: “Sei uno chef Michelin e usi il microonde? Ma dove le hai prese le stelle, al supermercato?”, e qualcun altro ha fatto eco: “Forse saranno anche buone, ma anche mio figlio di 6 anni può farlo”.

Come detto, però, a finire sotto accusa è anche il metodo di cottura in sé, giudicato una barbarie da tanti. Se già bollire l’aragosta viva in acqua salata è una pratica che può far inorridire, cuocerla in microonde ha scatenato un’ondata di commenti negativi per lo chef: “Ma non ti vergogni?” si legge, “Cuocere un’aragosta viva in microonde è tremendo, dovrebbero cuocere te”. E chissà cosa direbbero i giudici di MasterChef se si trovassero nel piatto un’aragosta cotta al microonde. Sembra già di sentire Bastianich commentare: “Mi stai diludendo”.