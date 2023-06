Marica Pellegrinelli e il lamento per la homepage del suo account Instagram. Il motivo? La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti vede troppi post su Luis Sal e tuona: “Non so chi sia. C’è un modo per bannare qualsiasi notizia, pagina suggerita, reel non richiesti e quant’altro? Ho messo piede in Italia e la mia homepage non mi dà pace. Davvero, non m’interessa”. Ora, al netto di una semplicissima considerazione sull’algoritmo che Pellegrinelli evidentemente non ha fatto ma che siamo sicuri, qualcuno le avraà ormai suggesito, bisognerebbe far presente alla modella che il gossip è gossip in tutto il mondo, ogni stagione ha i suoi protagonisti e così via… Se invece volesse sapere chi è Luis Sal, cosa di cui dubitiamo, ecco un prontuario sul lite con Fedez che dà conto del perché in Italia tanti (non tutti) ne hanno parlato.